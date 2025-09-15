9月15日、中山競馬場で行われた11R・朝日杯セントライト記念（G2・3歳オープン・芝2200m）は、戸崎圭太騎乗の1番人気、ミュージアムマイル（牡3・栗東・高柳大輔）が勝利した。3/4馬身差の2着に8番人気のヤマニンブークリエ（牡3・栗東・松永幹夫）、3着に2番人気のレッドバンデ（牡3・美浦・大竹正博）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。【皐月賞】モレイラマジックが炸裂！ミュージアムマイルが突き抜ける…クロワデュノー