9月15日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、J.モレイラ騎乗の2番人気、カリヨンアヴォン（牝2・美浦・勢司和浩）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のアンプイットアップ（牡2・美浦・岩戸孝樹）、3着にスリーコーズ（牡2・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:12.1（良）。【新馬/中山5R】サンダーストラックがハナ差Vしぶとく抜け出す2歳新馬戦・カリヨンアヴォンとJ.モレイラ騎手J.モレイラ騎乗の