9月15日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、サンダーストラック（牡2・美浦・木村哲也）が勝利した。ハナ差の2着にアースヴィンチ（牝2・美浦・蛯名正義）、3着にタナスーペルノーバ（牡2・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:36.9（良）。1番人気でJ.モレイラ騎乗、サンデースマッシュ（牡2・美浦・嘉藤貴行）は、4着敗退。【中山4R】モーリス産駒 オルグジェシダが惜敗に終止