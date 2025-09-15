9月15日、中山競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1600m）は、岩田望来騎乗の1番人気、オルグジェシダ（牝3・美浦・宮田敬介）が快勝した。2馬身差の2着にアセンディア（牝3・美浦・田中勝春）、3着にチリーゴールド（牝3・美浦・深山雅史）が入った。勝ちタイムは1:33.2（良）。2番人気で菅原明良騎乗、ノーブルライナー（牡3・美浦・中川公成）は、9着敗退。【中山3R】リオンディーズ産駒 ディーズゴールドが初勝利人気に応え