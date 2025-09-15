9月15日、中山競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1800m）は、三浦皇成騎乗の2番人気、ディーズゴールド（牡3・美浦・田村康仁）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にトーアケルキラ（せん3・美浦・辻哲英）、3着に1番人気のジュンビクトワール（牡3・美浦・中舘英二）が入った。勝ちタイムは1:54.0（良）。【阪神8R】武豊 エバーグルーヴが最内を突き抜ける鮮やかな逃げ切り3歳未勝利・ディーズゴールドと三浦皇成騎手三浦皇成騎乗