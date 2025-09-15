１２日、ウランブトン草原で草をはむ馬。（赤峰＝新華社記者／彭源）【新華社赤峰9月15日】初秋を迎え、中国内モンゴル自治区赤峰市ヘシグテン旗のウランブトン草原では爽やかな風景が広がっている。１２日、ウランブトン草原で草をはむ馬。（赤峰＝新華社記者／彭源）１２日、ウランブトン草原に広がる景色。（赤峰＝新華社記者／彭源）１２日、ウランブトン草原に広がる景色。（赤峰＝新華社記者／彭源）１２日、ウランブトン