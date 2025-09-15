岡山県庁 岡山県は、医療的ケア児の健やかな成長を願い、9月18日の「医療的ケア児・者支援の日」に合わせ、県庁正面玄関ピロティを、この日のバースデーカラーのパウダーブルーにライトアップします。 医療的ケア児とは、人工呼吸器、たんの吸引、経管栄養などの医療的ケアを日常的に必要とする子どもたちで、全国で約2 万人いると推計されています。 「医療的ケア児・者支援の日」は、20