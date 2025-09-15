◇プロ野球セ・リーグ 阪神-中日(15日、甲子園球場)阪神の佐藤輝明選手が2打席連続ホームランを放ちました。1点リードの3回1アウト1塁の場面で、松葉貴大投手にカウント2-2と追い込まれますが、5球目のチェンジアップを右中間スタンドへ。追加点となる今季37本目のアーチで3点リードに広げます。続く5回の第3打席は、2アウト1塁の場面で、左腕の近藤廉投手のアウトコースのストレートをレフトポール際へ運ぶ2打席連発。甲子園は騒