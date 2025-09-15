◇MLB ドジャース10-2ジャイアンツ(日本時間15日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が、キャリアハイとなる135得点をマーク。13試合を残して、昨季の134得点を上回りました。大谷選手は、ジャイアンツ戦に「1番・DH」で出場。第1、第2打席は空振り三振に倒れます。さらに、第3、第4、第5打席もフライに打ち取られてしまいます。それでもドジャースの打撃陣が奮闘を見せ、9-2で迎えた9回の第6打席。初球、高めに浮いたカ