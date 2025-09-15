◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武（15日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムのレイエス選手が1点を追う6回に31号同点ホームランを放ちました。首位ソフトバンクをゲーム差「2.5」で追い、負けられない試合が続く2位日本ハム。この試合は3回に両チーム2点ずつを取り合うと、4回にセデーニョ選手に5号ソロを打たれ1点ビハインドを背負って前半5回までを終えます。迎えた6回裏、打席にはこの回先頭のレイエス選手が入ります。