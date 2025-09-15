「ウエスタン、中日−阪神」（１５日、ナゴヤ球場）今季限りで引退を発表した祖父江大輔投手、岡田俊哉投手、中田翔内野手の３選手が出場した。中田は二回先頭で打席に立ち、遊飛。平田良介２軍外野守備走塁コーチから花束を手渡され、ファンへ手を振り、グラウンドをあとにした。３点ビハインドの七回から登板した岡田は前川を見逃し三振とし、田島２軍投手コーチから花束を受け取った。さらに祖父江が岡田の後を受け、登