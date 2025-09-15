故人の遺骨の一部を身近に置いてしのぶ「手元供養」が注目されている。核家族化が進んで、より自由な供養方法として広がっており、遺骨ジュエリーやミニ骨つぼなどの用具も多彩になっている。（大石由佳子）「このペンダントがあることで、父をいつも近くに感じられる」。横浜市内の女性（４４）は父の遺骨の一部を納めたペンダントを大切にしている。父が急逝した約１０年前、母と自分用に一つずつ購入。普段は大事にしまい、