「広島−ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）ヤクルトの青柳晃洋投手が日本球界復帰後初先発したが、制球が定まらず８四死球を与え４回４失点でＫＯされた。初回、いきなり先頭の中村奨に３ボールとしてしまった青柳。最終的に四球で歩かせてしまうと、続く羽月にも２ボールとカウントを悪くし、中前打を浴びて得点圏に走者を背負った。無死一、二塁から小園にはカウント１ボールから右前にはじき返され、あっさりと先