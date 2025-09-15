歌手松山千春（69）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。放送日の「9月14日」に76歳の誕生日を迎えたロックミュージシャン矢沢永吉を祝福した。松山は放送日に誕生日を迎える著名人を祝福するケースが多い。今放送では矢沢だった。「誕生日の方がいらっしゃいます。矢沢永吉。76歳。なぁ。ヤザワ、76（歳）なんだ。俺の6つ上か。大先輩に当たるわけでありますけどもね。いつまでたっても格好いい