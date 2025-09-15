JR西日本によりますと、山陽新幹線は、広島県の三原～東広島間で大雨のため、午後3時10分から岡山～広島間で運転を見合わせています。 現在は雨がやんできていて、午後4時10分ごろに運転が再開される見込みであるということです。 この影響で、山陽新幹線の岡山～新大阪間と広島～博多間の一部列車で遅れが出ているということです。