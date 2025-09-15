今月13日からきょう（15日）まで埼玉県長瀞町で開かれている「2025年JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第36回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会」で岡山県高梁市出身の中山惇之丞（じゅんのすけ）選手（岡山商科大2年）が10ｍエアピストル・男子で優勝（237.6点）、2連覇を果たしました。 【写真を見る】エアピストル 中山選手・阿部選手(岡山商科大) JOCジュニアオリンピックカップ アベック優勝 大会には、国内の21歳