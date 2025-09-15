第1打席から適時打、2ラン、2ラン…1試合5打点の活躍■阪神 ー 中日（15日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が15日、甲子園球場で行われた中日戦で2打席連発となる38号2ランを放った。これで打点は96とし、自己最多をさらに伸ばした。初回に左中間フェンス直撃の先制適時打をマークすると、1点リードの3回、相手先発・松葉のチェンジアップをバックスクリーン右への2ランとした。本塁打は9試合ぶりだった。バットは止まらない