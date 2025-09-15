チームにとっても、自身にとっても、手痛い一戦となった。パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶は９月13日、セリエA第３節のカリアリ戦で先発フル出場した。チームは0-2で屈し、今季２敗目を喫している。鈴木は前半33分、アンドレア・ベロッティのヘディングシュートを阻んだものの、こぼれ球をジェリー・ミナに押し込まれて先制点を献上。さらに77分、抜け出したミシェル・アドポのシュートで股を抜かれると、ポストに当た