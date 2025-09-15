一昨季はプレミアリーグ８位、昨季は15位、そして今季は開幕４戦で１勝１分２敗。20度のリーグ制覇を誇る名門は復権できるのか。そのためには、ルベン・アモリム体制に見切りをつけた方がいいのか。現地９月14日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドが、宿敵マンチェスター・シティと敵地で対戦。フィル・フォーデンに先制点を許した後、アーリング・ハーランドに２発を浴び、０−３で完敗した。