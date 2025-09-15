9月15日午前、南アルプスの赤石岳付近で40代の男性が体調不良となり救助を要請しました。静岡県警の山岳救助隊が現在、救助活動にあたっています。 15日午前7時前、南アルプスの赤石岳付近で登山をしていた40代男性の妻から「赤石小屋に向かっているところで、歩行ができなくなった」と消防に通報がありました。 男性は、南アルプスの赤石岳を下山している際に自力で動けなくなったということです。 警察が状況などを調べていま