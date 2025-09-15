気象台は、午後3時43分に、洪水警報を竹原市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】広島県・竹原市に発表 15日15:43時点南部では、15日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■竹原市□洪水警報【発表】15日夜のはじめ頃にかけて警戒■三原市□大雨警報・土砂災害15日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm□洪水警報15日夜のはじめ頃にかけて警