「共同通信社杯・Ｇ２」（１５日、福井）Ｇ２開催の最終日に豊田ご当地アイドルのＳｔａｒ☆Ｔ（すたーと）が来場。２Ｒ発売中に場内ステージでライブを行った。現在は１３人体制で、福井競輪場には和久田朱里、斉藤暉、近藤実希、和希、佐藤瑠那、小松奈々、りこ。の７人が来場。祝日とあって多くの家族連れが訪れており、ステージ前では手拍子を送る。「競輪ファンの方々も見てくださって、手拍子や拍手をしていました」（