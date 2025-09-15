気象台は、午後3時34分に、大雨警報（土砂災害）を三原市、東広島市に発表しました。また洪水警報を三原市、東広島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】広島県・三原市、東広島市に発表 15日15:34時点南部では、15日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三原市□大雨警報【発表】・土砂災害15日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm□洪水警