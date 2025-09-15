元乃木坂46で麻雀プロの中田花奈（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。グラビアのオフショットを公開した。中田は「『FRIDAY』デジタル写真集『こんなにそばにいるのに』チェックしてくれましたか？」と呼びかけ、胸元を大胆に露出した肌色の下着姿や浴衣、ランジェリーショットを披露した。また「今回ちょっと腹筋出てきすぎちゃったなーと思ってたけど友達からも買ったよ報告たくさんもらったし同性からの評価も高くて嬉し