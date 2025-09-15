◆バレーボール男子世界選手権第４日（１５日、フィリピン・マニラ）１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダと対戦。第１セット（Ｓ）の先発は１３日のトルコ戦（０●３）と変わらず、アウトサイドヒッター・石川祐希主将、対角に高橋藍、セッター・大宅真樹、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカー・小野寺太志、エバデダン・ラリー、リベロは山本智大が先発した。１次Ｌ初戦で世