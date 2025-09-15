ＭＬＢネットワークやＦＯＸスポーツのレポーターを務める米メディアの重鎮のケン・ローゼンタール氏（６３）に批判が集中している。ローゼンタール氏は１３日（日本時間１４日）、ブルワーズがカージナルズに延長１０回に９ー８と劇的サヨナラ勝ちを収めた試合後のグラウンドにいた。いつもの超ネクタイ姿で決勝打を放ったモナステリオにインタビューをしていたところ、モナステリオの背後からナインが樽を抱えて?ゲータレート