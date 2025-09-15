◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１５日・マツダスタジアム）フィリーズ傘下のマイナーから加入したヤクルト・青柳晃洋投手がＮＰＢ復帰後初登板したが、白星で飾ることはできなかった。初回先頭に四球を与えてから４連打を浴びるなど４失点。その後は４回まで無失点に抑えたものの、８四死球を与えたように制球難が露呈した。イースタンでは５試合で１勝３敗、防御率６・０５。日米のボールに違いに慣れるまで時間を要