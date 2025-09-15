◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１５日・甲子園）中日・松葉貴大投手が４回４失点と崩れ、２０１４年の自己最多に並ぶ８勝目を逃した。初回１死から中野に二塁打を浴びると、２死から佐藤輝、大山に連続適時二塁打を浴びて２失点。３回にも佐藤輝に３７号２ランを右中間席に放り込まれた。５回の攻撃で代打・川越を送られ、またしても勝利投手になれなかった。これで６月２２日の日本ハム戦（バンテリンＤ）で７勝目を挙