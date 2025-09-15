１２日、張家港港で貨物を積み込む南米西岸直行航路の初便「ＧＲＥＥＮ ＳＵＡＰＥ」。（南京＝新華社配信）【新華社南京9月15日】中国江蘇省の港湾建設や運営を担う、江蘇蘇州港集団は12日、蘇州港張家港港区とペルー・チャンカイ港を直接結ぶ南米西海岸航路が正式に運航を開始したと明らかにした。中国初のチャンカイ港へ直行する、ばら積み貨物船の定期航路が就航した。中国海運大手、中国遠洋海運集団（コスコ・グループ