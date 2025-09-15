東京市場は敬老の日の祝日のため休場 19:00独連銀月報 20:30シュナーベルＥＣＢ理事、講演 16日 3:10ラガルドＥＣＢ総裁、講演 ECB金融アナリスト調査（SMA） コッハー・オーストリア中銀総裁、会議開会挨拶 国際原子力機関（IAEA）年次総会（19日まで） 米3年債償還（410億ドル） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日） 第80回国連総会（23日まで） ※