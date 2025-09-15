テクニカルポイントユーロドル、保ち合い相場が継続中 1.1820エンベロープ1%上限（10日間） 1.1765ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1728現値 1.170310日移動平均 1.1694一目均衡表・転換線 1.168121日移動平均 1.1677一目均衡表・基準線 1.1596ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.1586エンベロープ1%下限（10日間） 1.1571一目均衡表・雲（上限）