[9.15 J3第27節](花園)※17:00開始主審:山岡良介<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3 川上竜DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐DF 13 美馬和也MF 8 芳賀日陽MF 10 久保吏久斗MF 11 利根瑠偉MF 19 増田隼司MF 27 澤崎凌大FW 9 島田拓海控えGK 31 菅原大道DF 16 橋本陸DF 23 秋山拓也DF 34 坂本翔MF 7 木匠貴大MF 41 野瀬龍世FW 25 武井成豪FW 39 望月想空FW 51 西村真祈監督藪田光教[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コ