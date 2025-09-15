面識のない歌手・橋幸夫さんの通夜に参列したことで物議をかもしている「EXILE」ATSUSHIのものまね芸人・RYOが15日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、お笑いタレント・有吉弘行（51）に苦言を呈した。有吉は14日にパーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。そこで、この話題になると「橋幸夫さんの葬式にATSUSHIのそっくりさんが行ってたの、ぶっ○したいですけどね。何の