日本国際博覧会協会は１５日、大阪・関西万博の１３日の一般来場者数が２１万８１３０人となり、１日あたりの最多を更新したと発表した。これまでの最多は６日の２０万９８３７人。１０月１３日の閉幕が迫り、駆け込みでの来場は増加傾向が続いている。４月１３日の開幕から今月１３日までの来場者数は計１９０９万９３９３人となった。