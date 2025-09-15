東北自動車道で無免許運転で事故を起こして車を放置した疑いで逮捕されたトルコ人の男が、「運転免許を持っていたが2年前に取り消しになった」と供述していることがわかりました。この事故は13日、東北道下りの鹿沼インターチェンジ付近でガードレールに衝突して放置された車に親子3人が乗る車が追突し、2歳の男の子が重体になっているものです。この事故でトルコ国籍のベアジット・セイト・イゼツ容疑者（30）が無免許運転で車を