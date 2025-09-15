福山雅治の最新曲、インストゥルメンタル楽曲「幻界」のインスパイアムービーが完成し9月15日21時に福山雅治公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。「幻界」は9月12日に全国ロードショーされ、現在公開中の福山雅治主演映画『ブラック・ショーマン』のテーマソング。インスパイアムービーでは映画本篇映像を贅沢に使用し、そこに先月末スタートしたデビュー35周年の節目に開催されているドームライブ『NISSAY PRESENTS FUK