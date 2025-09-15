俳優の阿部寛が１５日、都内で主演を務める映画「俺ではない炎上」（２６日公開、山田篤宏監督）の炎上体験イベントに登場した。小説家・浅倉秋成氏の同名小説が原作。山縣泰介（阿部）のものと思われるＳＮＳに遺体画像が投稿されると、ネットは炎上状態に。日本中から追いかけ回される中、無実を証明し、真犯人を見つけるための逃亡劇をサスペンスミステリーとして描く。疑似的にＳＮＳで炎上したかのような体験ができる「