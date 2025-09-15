◆全日本プロレス「第１２回王道トーナメント」（１５日、後楽園ホール）観衆１４６９全日本プロレスは１５日、後楽園ホールで「第１２回王道トーナメント」準決勝・優勝決定戦を開催した。第６試合の６人タッグマッチで６月１８日の後楽園ホール大会から「謎の欠場」を続けていた元三冠ヘビー級王者の安齊勇馬が復帰した。安齊は三冠王者・斉藤ジュン、ライジングＨＡＹＡＴＯとトリオを結成し諏訪魔、田村男児、野村直矢と