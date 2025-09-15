脚本家でテレビプロデューサーのブライアン・フラー氏が、映画「羊たちの沈黙」のドラマシリーズ化を熱望している。2013年から2015年にかけて３シーズン放送されたドラマシリーズ「ハンニバル」のクリエイターのブライアン氏、1988年公開の映画「羊たちの沈黙」のリメイク作で、同シリーズで人食い連続殺人鬼ハンニバル・レクター博士を演じた俳優のマッツ・ミケルセンを