真庭市役所 真庭市落合地区の、民家や商店、公民館などが小さなギャラリーに変身する「第22回落合まちかど展覧会」が、9月28日に始まります。会期は10月5日まで。 落合地区の25会場に、絵画や写真、木工作品や陶芸、押し花などさまざまな作品が並びます。 真庭市のHPに掲載している作品マップを片手に、散策してみませんか？抽選で景品が当たるスタンプラリーも実施しています。 主催・問い合わせ：落合