ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、さりげない「ミッキーマウス」柄がかわいい「マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ © Disney 価格：各3,490円（税込）