◇バレーボール世界選手権日本−カナダ（2025年9月15日フィリピン・マニラ）バレーボール男子の世界選手権は15日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本（世界ランキング7位）はカナダ（同9位）と対戦。第1セットを20−25で落とした。第1セット、カナダのブロックに阻まれた。2連続でブロックにシャットされるなど、6連続失点で突き放された。徐々に点差を詰め、途中出場の西山がスパイク、ブロックを決める