お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルとしても活躍する梶原叶渚（かじわら かんな）さんが、自身のインスタグラムを更新。キュートなメイク姿の写真を投稿し、ファンの心を“メロメロ”にしています。【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 「メロい女メイクやってみました」キュートなメイクにファン “ メロメロ ” 「えまってメロすぎる」梶原さんは、「ちょっと前に流行ってメロい女メイ