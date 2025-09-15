福島・喜多方市にある住宅の敷地にクマが現れ、襲われたみられる飼い犬が死にました。警察などが周辺の警戒を続けています。14日午後9時20分ごろ、喜多方市の住宅で住人の男性が飼い犬の鳴き声を聞き窓を開けたところ、敷地内に体長1.5メートルのクマがいました。クマがカーテンを引き裂いてきたため男性は窓を閉めましたが、網戸を壊したということです。また、飼い犬はクマに襲われたとみられていて、死んだということです。住人