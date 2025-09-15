上海航空は、上海/浦東〜カサブランカ線を9月25日に開設する。木曜の週1往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は上海/浦東発が14時間半、カサブランカ発が13時間15分。運航期間は10月23日まで。この他に、上海/浦東〜マルセイユ〜カサブランカ線を週3往復運航しており、経由便を含めてカサブランカへ週4往復を乗り入れる。■ダイヤFM881上海/浦東（00:50）〜カサブランカ（08：20）／木FM882カサブラ