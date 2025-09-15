俳優の川崎麻世が13日に自身のアメブロを更新。テレビ番組の収録で俳優の杉浦太陽に会ったことを報告した。この日、川崎は「昨日はテレビ番組の収録があったんだけど久しぶりに杉浦太陽くんに会った」と明かし「この久しぶりがまた楽しい」と再会を喜んだ様子でつづった。続けて、杉浦の印象について「何故か会った瞬間に今までとは違う実にいい感じの大人の男の色気を感じた」と告白。さらに「改めて調べたら44歳か！？若い」と述