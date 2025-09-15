シンガー・ソングライターの玉置浩二さん（67）が、16日、17日に開催予定だったツアー公演をキャンセルすることが、15日に公式サイトで発表されました。玉置さんは12日に、新型コロナウイルス陽性と診断され、現在開催中のツアーの12日、13日に行う予定だった大阪公演をキャンセルすることを発表していました。15日に更新された玉置さんの公式サイトでは「この度、9月16日(火) アクトシティ浜松、ならびに 9月17日(水) 四日市市文