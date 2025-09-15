2025年9月15日午後3時20分、札幌管区気象台は北海道の雌阿寒岳の火口周辺警報を発表しました。北海道の釧路市、足寄町では火口周辺で警戒してください。雌阿寒岳では、今後、ポンマチネシリ火口から約500mの範囲に影響を及ぼす噴火の可能性があります。＜防災上の警戒事項＞ポンマチネシリ火口から約500mの範囲では、噴火に伴い弾道を描いて飛散する大きな噴石に警戒してください。地元自治体などの指示に従って危険な地域には立ち