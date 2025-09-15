全日本プロレスは15日、後楽園ホールで「第12回王道トーナメント準決勝、優勝決定戦」を行った。 優勝決定戦には宮原健斗と本田竜輝との対戦。場外戦やエルボー合戦、力で対抗も18分11秒、シットダウン式スープレックスホールドで勝利し、3年ぶり3度目の優勝を果たした。 トロフィーを手にした宮原は「次は23日の立川で斉藤ジュンの3冠ベルトに挑戦する。秋のビッグマッチで覇者―王者、俺たちの全日本プロレスを見せようじゃな