「阪神−中日」（１５日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が９試合ぶりとなる３７号２ランを放った。これで９４打点となり、自己記録を塗り替えた。三回２死一塁、追い込まれながらも松葉が投じた変化球をきれいにすくい上げた佐藤輝。打球は長い滞空時間を経てバックスクリーン右へ飛び込んだ。甲子園は大歓声に包まれ、佐藤輝は悠然とダイヤモンドを一周。４０発の大台へ、あと３本と迫った。第１打席で自己最多タイの